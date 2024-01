Samsung annonce l’ouverture des précommandes pour la série Galaxy S24 en Tunisie

Samsung Electronics Tunisie a annoncé que la nouvelle série Galaxy S24 – Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ et Galaxy S24 – est désormais disponible en précommande pour les clients jusqu’au 11 février 2024. La série Galaxy S24 inaugure une ère transformative pour les appareils mobiles, avec une IA améliorant chaque aspect de l’expérience utilisateur. De la communication fluide grâce aux traductions intelligentes de textes et d’appels à la Galaxy ProVisual Engine qui élargit les possibilités créatives jusqu’à établir une nouvelle référence pour la recherche mobile, la série Galaxy S24, alimentée par Galaxy AI, offre l’expérience intelligente haut de gamme que seul Galaxy pourrait créer.

Dans ce contexte, la Corporate Marketing Manager chez Samsung Electronics Tunisie, Mariam Benlakhal, a déclaré : “La nouvelle série Galaxy S24 représente une avancée majeure dans le domaine des communications mondiales et des innovations en matière de téléphonie mobile. En mettant l’accent sur l’intelligence artificielle Galaxy AI, nous sommes enthousiastes à l’idée de lancer la série Galaxy S24 en Tunisie, offrant aux amateurs de Galaxy la possibilité d’explorer d’innombrables opportunités uniques offertes par l’intelligence artificielle. Nos offres exclusives de précommande garantissent un accès facile à ces appareils, offrant une valeur exceptionnelle à ceux qui cherchent à vivre une expérience nouvelle et différente.”

Pour célébrer cette étape, Samsung Electronics a annoncé des offres spéciales sur : www.galaxypreorder.tn.

Les clients qui précommandent la nouvelle série Galaxy S24 bénéficieront d’une tablette Galaxy Tab A9 et une carte gold pour une réparation gratuite de l’écran valable une année.

Le Galaxy S24 Ultra introduit un cadre en titane durable, une première pour les téléphones Galaxy, assurant une longévité accrue. Sa conception plus fine garantit une prise en main plus confortable pour une utilisation en déplacement. Le Galaxy S24+ et le S24 présentent un design One-mass élégant, fusionnant la coque arrière et le cadre latéral pour un look plus élégant. Reflétant les teintes des minéraux de la Terre, la série Galaxy S24 offre une palette de couleurs sophistiquées. Le Galaxy S24 Ultra est disponible en Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet et Titanium Yellow, tandis que le Galaxy S24+ et le Galaxy S24 sont proposés en Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet et Amber Yellow. Chaque modèle dispose également d’options de couleurs exclusives.

Pour en savoir plus sur la série Galaxy S24, visitez : https://www.samsung.com/n_africa/ ou https://samsungmobilepress.com/

