L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, ” Beit al-Hikma ” a annoncé l’ouverture de l’appel à candidature pour la quatrième session du ” Prix Jeune Chercheur “, pour l’année 2024, et ce, dans les domaines des lettres, des arts, des sciences mathématiques, physiques et naturelles, des Sciences humaines et sociales et des études islamiques.

Le dernier délai pour le dépôt des candidatures est fixé au 31 mars 2024.

Ce prix vise à encourager la recherche scientifique auprès des jeunes et à développer en eux l’esprit de la distinction en récompensant la production ou la publication par un jeune chercheur d’une oeuvre qui se distingue par sa grande qualité scientifique ou par la remarquable capacité créatrice et expressive de son auteur.

Le règlement et les conditions relatives à l’attribution du Prix sont disponibles sur le site web de l’Académie : www.beitalhikma.tn.