L’OIM a facilité le retour volontaire de 392 migrants africains bloqués en Tunisie vers leur pays d’origine

L’organisation internationale pour les migrations (OIM) a annoncé avoir facilité, au cours des trois derniers jours, le retour volontaire en toute sécurité et dans la dignité de 392 migrants bloqués en Tunisie vers leur pays d’origine, qui bénéficieront à l’arrivée des programmes d’aides et de réintégration pour reconstruire leur vie.

Il s’agit de migrants de différentes nationalités africaines dont notamment le Burkina Faso (163) la Gambie (165) le Mali (33) le Sénégal (23) la Guinée (7) et le Libéria (1) selon un communiqué publié par l’OIM-Tunisie dont une copie est parvenue à l’agence TAP.

En 2023, l’OIM a aidé 2257 migrants à rentrer depuis la Tunisie vers leur pays d’origine, ce qui représente une augmentation de 45 pc par rapport à l’année 2022, ou 1614 migrants avaient reçu une assistance au retour volontaire et à la réintégration, selon les chiffres publiés par cette organisation.

Ces aides au retour volontaire ont été rendus possibles grâce au programme de protection, de retour et de réintégration des migrants en Afrique du nord, financé par l’Union Européenne.

Lancé en janvier 2023, ce programme a pour objectif de contribuer au renforcement de la protection des migrants et des systèmes de réintégration durable en Afrique du nord et au soutien des migrants bloqués, outre la consolidation des systèmes nationaux de retour et de réintégration dans toutes les régions de l’Afrique du nord.

A noter que l’OIM fournit une assistance spécifique aux migrants souhaitant rentrer chez eux, en étroite collaboration avec le gouvernement Tunisien et les autorités régionales et locales dans les gouvernorats de Médenine, Sfax et Tataouine et ses principaux partenaires tel que le croissant rouge Tunisien.