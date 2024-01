DIRECT SPORT – Championnat Allemagne : le Bayern domine Hoffenheim, et met la pression sur Leverkusen

Le Bayern Munich s’est imposé vendredi soir 3 à 0 contre Hoffenheim grâce à un doublé de Jamal Musiala et un but de Harry Kane en ouverture de la 17e journée du championnat d’Allemagne et met la pression sur le Bayer Leverkusen.

Dans son Allianz Arena, le Bayern et ses 75.000 spectateurs ont rendu un vibrant hommage à Franz Beckenbauer, légende du club et du football allemand, mort le 7 janvier à Salzbourg en Autriche et inhumé vendredi à la mi-journée dans un cimetière du sud de Munich.

Avec cette victoire, les Munichois, qui comptent un match en retard, reviennent à un point du Bayer Leverkusen, en déplacement samedi à Augsbourg.

Les hommes de Xabi Alonso devront s’imposer s’ils veulent être sûrs de décrocher le titre honorifique de champion d’automne. Dans le cas contraire, le Bayern pourrait les en priver en recevant le 24 janvier prochain l’Union Berlin en match en retard de la 13e journée reporté par la neige.

Au classement des buteurs, Kane continue de caracoler en tête avec 22 buts désormais en 16 matches de Bundesliga. Lors sa saison 2020-21 où il avait établi le record de buts inscrits en une saison (41 buts), Robert Lewandowski, longtemps canonnier en chef du Bayern, avait inscrit 22 buts à la trêve.