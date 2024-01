Tunisie – ATCT : Evolution de 28% des placements à l’étranger en 2023

En 2023, L’Agence Tunisienne de Coopération Technique (ATCT) a enregistré une évolution de 28% des placements par rapport à l’année 2022 avec 4510 recrutés contre 3511 en 2022 et 2486 en 2021, selon un communiqué publié, vendredi.

L’Allemagne occupe la première position en matière de recrutement des compétences tunisiennes avec 872 recrutés, soit environ 20% du nombre total de personnes recrutées, suivie par le Canada (738 recrutements), l’Arabie Saoudite (542 recrutements), la France (542 recrutements), Oman (444 recrutements) et l’Italie (339 recrutements).

Quant aux secteurs d’activités, la santé est le secteur qui offre la plus grande part de recrutements avec 1839 cadres médicaux et paramédicaux, soit 41% du total des placements réalisés, suivi par le secteur de l’éducation avec 904 recrutés.

Le nombre total de coopérants et d’experts placés à l’étranger a atteint au mois de décembre 2023, 25084 coopérants, contre 22846 en 2022, soit une augmentation d’environ 10%. La majorité d’entre eux sont répartis entre les pays arabes (58 %), puis l’Europe (26 %) et l’Amérique du Nord (12 %), tandis que le reste est réparti entre les pays africains et les organisations internationales et régionales.

Dans le cadre de la coopération Sud Sud et triangulaire, l’Agence a envoyé 87 experts pour la Mauritanie, la Côte d’ivoire, le Niger, le Togo et l’Arabie Saoudite dans les domaines des réseaux, des télécommunications, de l’énergie, de l’informatique et de l’agriculture.