Le président de la République, Kaïs Saïed, a déclaré qu’il est impératif de lancer une enquête sur toutes les violations et les irrégularités enregistrées dans le cadre des missions confiées au Diwan Tunisien du Commerce.

Le président a affirmé, dans une vidéo publiée sur la page officielle de la présidence, que des documents et des preuves sont disponibles condamnant plusieurs responsables et employés du Diwan. Ces documents démontrent une mauvaise gestion délibérée de la part de la directrice et de la secrétaire générale du Diwan, entraînant divers problèmes et difficultés dans l’approvisionnement de plusieurs produits de base tels que le café, le sucre et le riz.