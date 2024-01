Monastir : “L’Ecole de la Tunisie du Futur” au centre d’une réunion avec les directeurs des écoles primaires

La présentation de la plateforme “L’Ecole de la Tunisie du Futur” a été au centre d’une réunion organisée, jeudi, par la commission régionale de l’éducation à Monastir, au profit des directeurs des écoles primaires publiques et privées de la région.

Lors de cette réunion, les directeurs ont été invités à interagir avec les parents des élèves et les responsables et à opérer en temps opportun et de manière quotidienne, afin que toutes les informations soient fournies simultanément au niveau central ou régional.

Il s’agit d’adopter une attitude de réactivité et de diligence en matière de remise des notes des élèves, d’informer les parents sur les absences et les cas de violence au sein de l’espace éducatif, et ce, à travers un envoi immédiat de l’information via SMS aux parents et aux responsables, a indiqué, jeudi à l’Agence TAP, Habib Haddadi, commissaire régional de l’éducation à Monasitr.

A cet égard, le Centre National des Technologies en Education (CNTE) a programmé, à partir de la semaine prochaine, des formations sur l’usage de la plateforme numérique “L’Ecole de la Tunisie du Futur” à l’attention des directeurs d’écoles, des enseignants et des différents intervenants dans le processus éducatif, selon la même source.

Le ministre de l’Education nationale avait donné le signal du lancement de la plateforme “L’Ecole de la Tunisie du Futur”, le 3 janvier courant, sur le thème “Une école moderne sur chaque colline”, qui vise à suivre la cadence des transformations numériques dans le monde et à permettre aux élèves et leurs parents de bénéficier d’un suivi numérique continu.