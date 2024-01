Football : Cérémonie en hommage à Franz Beckenbauer le 19 janvier au stade du Bayern Munich

Le FC Bayern organisera le vendredi 19 janvier une grande cérémonie commémorative pour Franz Beckenbauer, légende du football allemand, dans l’Allianz Arena, son stade à Munich, a annoncé le mardi dans un communiqué.

“Des amis et des compagnons de route issus du sport national et international, du monde de la culture et de la politique, ainsi que d’une manière plus générale, tous les fans et la grande famille du football” sont invités à dire adieu à partir de 15H00 au Kaiser, écrit le club munichois.

Figure légendaire du football mondial pendant plus d’un demi-siècle comme joueur, entraîneur et dirigeant, Franz Beckenbauer est mort dimanche à l’âge de 78 ans, laissant l’Allemagne et la Bavière orphelines de leur “Kaiser”.

L’annonce de sa mort, lundi en fin d’après-midi, a soulevé une vague d’émotions à la hauteur de l’empreinte qu’il laisse sur la planète foot.