Wael Dahdouh, exprime sa détermination malgré la perte de son fils dans un raid israélien (Vidéo)

Wael Dahdouh, correspondant d’Al Jazeera, a déclaré après la mort de son fils Hamza dans un raid israélien aujourd’hui, dimanche, dans le sud de la bande de Gaza : “Nous restons déterminés malgré la tristesse et la perte, sur cette voie que nous avons choisie volontairement et que nous avons arrosée de sang.”

Dahdouh a ajouté que son fils Hamza était tout pour lui, et que ces larmes ne sont pas des larmes de peur, mais plutôt “des larmes d’humanité qui nous distinguent de nos ennemis, nous espérons qu’Allah sera satisfait de nous et nous comptera parmi les patients.”

Le bureau d’information gouvernemental de la bande de Gaza a annoncé que le décès des journalistes Hamza et Wael Dahdouh et Mustafa Tharia porte le nombre de journalistes martyrs à Gaza à 109 depuis le début de l’agression israélienne sur la bande, appelant toutes les unions de presse, organisations médiatiques, de droits de l’homme et juridiques à condamner ce crime et à le dénoncer.