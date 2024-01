Le ciel sera trés nuageux au courant de cette nuit sur le nord avec des pluies éparses et temporairement orageuses sur les régions de l’extrême nord, à peu nuageux sur le reste des régions, a fait savoir dimanche, l’institut national de la météorologique (INM).

Un vent fort soufflera de secteur ouest près des côtes et sur les hauteurs et sera relativement fort sur le reste des régions. Les températures varieront au courant de la nuit entre 8 et 13 degrés dans la plupart des régions et de 3 à 6 degrés dans les hauteurs ouest.