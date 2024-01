Voici les déclarations après le match amical Tunisie-Mauritanie, qui s’est soldé par un nul vierge, samedi soir, au stade Hammadi Agrébi de Radès.

Jalel Kadri (sélectionneur national) : “C’était un match difficile comme prévu, au vu de l’état de forme moyenne de certains joueurs restés au repos depuis la mi-décembre avec leurs clubs. La schéma tactique adopté par la sélection mauritanienne préviligiant notamment un bloc défensif bas et des lignes trés proches nous a causé des problèmes en attaque. Nous poursuivrons notre préparation sur le même rythme dans l’objectif d’arriver le 16 du mois en étant à notre meilleure forme tactique et physique devant la Namibie”.

Ali Abdi (joueur de la sélection tunisienne) : “C’était un bon test malgré le nul concédé et nous sommes appelés dans les quelques jours qui restent avant la CAN à palier nos difficutés et améliorer notre jeu et notamment notre forme physique. Nous nous devons de nous montrer sous un meilleur visage devant le Cap Vert, mercredi prochain pour le dernier test avant la compétition”.

Wajdi Kechrida (joueur de la sélection tunisienne) : “La confrontation en amical avec la Mauritanie était un test plein d’enseignemets sur lesquels nous pourrons reconfigurer notre préparation pour éviter de se confronter aux mêmes lacunes durant la CAN. Certains joueurs auraient accusé le coup avec le rythme quelque peu forcé des entraînements endurés lors des derniers jours et d’autres sont restés un peu trop longtemp au repos au sein de leur club en raison des vacances hivernales”.

Amir Abdou (Sélectionneur de la Mauritanie) : “Nous avons livré une belle prestation et nous sommes satisfaits du volume de jeu fait devant une sélection tunisienne expérimentée et réputée sur le continent. Le résultat nul obtenu constitue un résultat positif et dénote de la réussite de notre schéma tactique qui préviligie la défense et qui correspond aux capacités techniques et physiques de nos joueurs. Nous avons créé des occasions de but, mais nous avons manqué d’efficacité offensives et il est primodial de travailler davantage durant notre stage observé à Tabarka. La Tunisie est un bon adversaire pour s’enquérir de nos faiblesses. Le seul point noir de la rencontre restera la blessure méchante dont a été victime le joueur Abdallah Mahmoud victime d’une fracture de la main gauche”.