Tunisie : un cadre administratif incarcéré dans une affaire de corruption

Le juge d’instruction n°5 du tribunal de première instance de Manouba a émis, vendredi soir, un mandat de dépôt contre un cadre de la préfecture de Manouba et a laissé neuf autres personnes en liberté, dans le cadre de l’enquête ouverte par le parquet du tribunal de première instance sur des soupçons liés aux demandes de licences de taxis “louage”, a confirmé la porte-parole officielle du tribunal de première instance de Manouba, Sundus Nouaoui, à “Watania 1”.

L’enquête a été ouverte pour corruption d’un fonctionnaire public acceptant des cadeaux et des avantages pour lui-même ou pour un tiers en raison d’une affaire liée à ses fonctions, facilitant l’achèvement d’une affaire liée à ses fonctions, ce qui est le motif de la corruption et l’obtention d’un avantage pour lui-même ou pour un tiers, violation des procédures applicables aux opérations pour obtenir un avantage et nuire à l’administration, détention et utilisation frauduleuse de documents administratifs contenant des informations non réelles et falsification d’un certificat dont l’origine est correcte et participation à cela, selon une déclaration de la porte-parole officielle du tribunal de première instance de Manouba, Sundus Nouaoui, à une journaliste du bureau de Watania 1 à Manouba.

La troisième brigade centrale de l’administration des recherches de la garde nationale d’El Aouina a entendu toutes les parties concernées et retenu cinq parties, dont un cadre administratif et quatre chauffeurs de taxi, et renvoyé cinq autres en état de présentation, dont un ancien délégué, deux administratifs et des chauffeurs de taxi, dont un seul a été incarcéré.

Il convient de noter que l’affaire a été soulevée au sujet de licences de taxis (louage) dont les propriétaires ont obtenu des autorisations préliminaires seulement sans obtenir de licences, et il a été établi après vérification qu’il y avait des manipulations dans des documents administratifs et des erreurs dans les adresses de résidence des demandeurs, selon une source sécuritaire à “Watania 1”.