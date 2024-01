Qui était Saleh Al-Arouri, haut dirigeant du Hamas tué dans une attaque aérienne à Beyrouth

Le vice-président du Hamas et leader du mouvement en Cisjordanie, Saleh al-Arouri, a été assassiné après qu’un drone a visé les bureaux du mouvement dans la banlieue sud de Beyrouth.

Né le 19 août 1966 dans le village d’Aaroura, situé au nord-ouest de la ville de Ramallah, Saleh al-Arouri a étudié la jurisprudence à l’Université d’Hébron. Son nom, “al-Arouri”, fait référence à son village d’origine.

Al-Arouri était un leader politique et militaire palestinien, ancien vice-président du bureau politique du Hamas. Il a contribué à la fondation des Brigades al-Qassam, la branche militaire du Hamas en Cisjordanie, et était considéré comme le cerveau derrière l’armement des Brigades al-Qassam. Il a été arrêté et a passé environ 15 ans dans les prisons de l’occupation israélienne avant d’être expulsé de la Palestine. Il a été l’un des membres de l’équipe de négociation pour conclure l’accord de libération des prisonniers “l’affaire Shalit”. Il a été assassiné lors d’une frappe aérienne israélienne visant son bureau à Beyrouth.

Il a été détenu administrativement dans les années 1990-1991-1992 jusqu’en 2007 (pendant 15 ans) pour avoir prétendument organisé les premières cellules des Brigades al-Qassam en Cisjordanie. Il a ensuite été de nouveau arrêté trois mois après sa libération, passant trois ans en détention jusqu’en 2010, date à laquelle la Cour suprême israélienne a décidé de le libérer et de l’expulser hors de la Palestine.

Il a été expulsé en Syrie et y est resté pendant trois ans. Au début de la crise syrienne, il a quitté la Syrie pour la Turquie en février 2012. Après plusieurs années, il a quitté la Turquie pour se rendre dans plusieurs pays, dont le Qatar et la Malaisie, avant de s’installer enfin dans la banlieue sud de Beyrouth, au Liban.

Saleh Mohammad Suleiman Khshaib a rejoint tôt les Frères musulmans, puis a rejoint les rangs du Hamas peu de temps après sa création en 1987. Il a participé à la création de la branche militaire al-Qassam en Cisjordanie entre 1991 et 1992.

Il a été élu membre du bureau politique du Hamas en 2010 et a occupé ce poste jusqu’à octobre 2017.

Le 9 octobre 2017, le Hamas a annoncé l’élection d’Al-Arouri en tant que vice-président du bureau politique du Hamas, succédant à Ismaïl Haniyeh, lors de la réunion du Conseil consultatif du mouvement.

Il était l’un des membres de l’équipe de négociation pour conclure l’accord de libération des prisonniers (l’affaire Shalit).

Saleh al-Arouri a été assassiné à Beyrouth le mardi soir 20 Jumada al-Akhirah 1445 de l’Hégire, correspondant au 2 janvier 2024, à l’âge de cinquante-sept ans, 88 jours après le début de la bataille du déluge d’Al-Aqsa, lors d’une frappe aérienne israélienne visant le bureau du Hamas à Chiyah, dans la banlieue sud de Beyrouth. L’attaque a entraîné sa mort, ainsi que celle de deux autres dirigeants du Hamas, Samir Fandi Abu Amer et Azam al-Aqra Abu Amar, et d’au moins trois autres personnes présentes dans le même lieu, en plus de 10 résidents et passants de la région blessés.