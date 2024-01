Le Syndicat général de l’enseignement secondaire parvient à un accord avec le ministère de la Jeunesse et des Sports

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) – Syndicat de l’Enseignement Secondaire a conclu hier, mardi, lors d’une session avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, un accord prévoyant la mise en œuvre d’une série de mesures en faveur des professeurs d’éducation physique, selon un communiqué du syndicat sur sa page Facebook.

Le communiqué du syndicat de l’enseignement secondaire précise que lors de cette session, il a été convenu d’annuler la circulaire du ministère de la Jeunesse et des Sports exigeant des enseignants d’éducation physique de signer un document d’accès après chaque congé, contrairement à ce qui se pratique avec les autres matières. De plus, il a été convenu de publier les résultats des promotions professionnelles et des promotions dans les professions sportives à leur avantage au cours de ce mois, ainsi que la publication de l’ordonnance de mise à jour de l’allocation des fournitures scolaires avant la fin de ce mois.

Il est à noter que le Syndicat de l’Enseignement Secondaire avait appelé, vendredi dernier dans un communiqué, le ministère de la Jeunesse et des Sports à respecter un certain nombre d’engagements envers les professeurs d’éducation physique, notamment l’annulation de l’obligation de signature d’un document d’accès et la publication des promotions dans les professions sportives et des promotions pour les professeurs d’éducation physique, ainsi que la mise à jour de l’allocation des fournitures scolaires et le versement de l’allocation rurale, et l’ouverture du concours pédagogique pour les professeurs d’éducation physique.

Le syndicat de l’enseignement secondaire avait averti que le non-respect de la convocation par l’autorité de tutelle pour une session de travail visant à discuter de ces problèmes pourrait tendre le climat social et aggraver les tensions, attribuant à l’autorité de tutelle “la responsabilité de tout ce qui découlera de ces politiques”.