Tunisie : interdiction de fumer dans les institutions universitaires et les ministères

À partir d’aujourd’hui, le mardi, il est interdit de fumer dans tous les établissements et les sièges du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que dans les institutions universitaires, les espaces d’hébergement et de restauration.

Cette interdiction, en vigueur depuis le 2 janvier 2024, s’applique à tous les espaces, qu’ils soient ouverts ou fermés, et des mesures disciplinaires seront prises à l’encontre des contrevenants, en plus des sanctions prévues par la loi. Des panneaux d’interdiction de fumer seront installés conformément aux normes spécifiées, et des campagnes de sensibilisation seront menées pour informer sur les dangers du tabagisme et promouvoir le sevrage tabagique, en coordination avec les autorités médicales et universitaires.

Les clubs culturels des institutions universitaires sont invités à organiser des activités liées au tabagisme et à produire des supports d’information pour encourager l’arrêt du tabac. Cette décision fait suite à la signature d’une charte par le ministère pour lutter contre le tabagisme en Tunisie, visant à créer un environnement sans tabac et à protéger la santé et les droits de tous.