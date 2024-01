Démarrage des activités du jardin d’enfant public inclusif “Lina Ben Mhenni” le 26 février 2024

Le jardin d’enfant inclusif “Lina Ben Mhenni” à Ezzahra (gouvernorat de Ben Arous) démarre ses activités d’éducation préscolaire, le 26 février 2024, avec une capacité d’accueil de 45 enfants, a annoncé le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées dans un communiqué rendu public mardi.

La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Amel Belhaj moussa a souligné, au cours d’une séance de travail consacrée à l’examen du parachèvement de ce projet pilote, la nécessité d’informer les parents du démarrage des inscriptions dans cet établissement de l’enfance à partir d’aujourd’hui.

A cette occasion, elle a pris connaissance des activités des clubs et des complexes de l’enfance dans cette région, appelant à l’importance de l’ouverture de cet établissement sur les différentes activités culturelles et sportives et à assurer la gouvernance de la répartition des ressources humaines dans les divers clubs et établissements de l’enfance dans le gouvernorat de Ben Arous et dans tous les autres gouvernorats.