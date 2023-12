Une compagnie aérienne chinoise annule de nombreux vols

La compagnie aérienne Cathay Pacific, basée à Hong Kong, a annoncé avoir annulé de nombreux vols prévus depuis la mi-décembre en raison d’une maladie saisonnière qui s’est propagée parmi son personnel navigant.

Dans un communiqué publié ce vendredi, la compagnie a déclaré que “le taux d’absence des pilotes en raison de la maladie saisonnière a été plus élevé que prévu certains jours de décembre”.

La compagnie a ajouté que “nos opérations se déroulent généralement normalement, avec une augmentation importante du nombre de vols que nous opérons pendant la haute saison des vacances”.

Selon le South China Morning Post, la compagnie a décidé d’annuler “un petit nombre de vols à l’avance” pour garantir la réussite de ses services.

Le communiqué a déclaré que “le nombre total d’annulations depuis la mi-décembre est inférieur à 1 % de tous les vols passagers effectués”.

Dans un contexte lié à la situation sanitaire en Chine au début du mois de décembre, des membres républicains du Sénat américain ont appelé le président américain Joe Biden à limiter les voyages entre les États-Unis et la Chine à la suite de la propagation d’un virus affectant les voies respiratoires en Chine.

Le ministère de la Santé chinois a déclaré que la forte augmentation des maladies des voies respiratoires et des maladies pulmonaires dans le pays, qui a attiré l’attention de l’Organisation mondiale de la santé, était due à la grippe et à d’autres causes, et non à un nouveau virus.