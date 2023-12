Tunisie : Organisation des concours de réorientation universitaire

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé aujourd’hui, mardi, que les universités et l’administration générale des études technologiques organisent des concours de réorientation universitaire dans différentes filières et départements de l’enseignement supérieur (session de mars 2024) au profit des étudiants ayant obtenu le baccalauréat ou un équivalent en 2022 ou 2023, conformément aux dispositions de la circulaire numéro 5 de l’année 2019 datée du 25 janvier 2019, relative à l’organisation des concours de réorientation universitaire.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a ajouté dans un communiqué que les universités et l’administration générale des études technologiques émettront un avis sur les concours de réorientation universitaire, qui auront lieu du 18 au 30 mars 2024, sur leurs sites web respectifs. Cet avis inclura les filières concernées par le concours, les filières nécessitant des examens unifiés, le calendrier des examens, le nombre de places disponibles, les délais de candidature, et les documents requis.

Le communiqué a souligné que l’étudiant peut se porter candidat à un ou plusieurs concours organisés par une seule université, plusieurs universités, ou par les instituts supérieurs des études technologiques, conformément au calendrier des examens. Il a été précisé que l’Université de Sousse organisera le concours unifié pour les filières de médecine, de dentisterie, et de pharmacie pour cette session.

La carte de candidature doit être remplie par l’étudiant et envoyée avec les documents requis dans les délais fixés par l’université de son choix ou par l’administration générale des études technologiques à laquelle il souhaite adhérer. La carte de candidature pour le concours unifié des filières de médecine, de dentisterie, et de pharmacie, qui contient les documents requis, doit exclusivement être soumise sur le site web de l’Université de Sousse, et les demandes de candidature doivent être adressées obligatoirement à cette université.

Le candidat est tenu de se référer aux guides de réorientation à distance 2023 pour les détenteurs du baccalauréat tunisien et le guide pour les détenteurs du baccalauréat français des instituts agréés à Tunis, afin de s’assurer de la correspondance du type de baccalauréat obtenu avec la filière demandée et les conditions spécifiques à la filière.

La participation à chaque concours de réorientation est fixée à cinquante dinars (50 DT) pour chaque filière concernée ou pour le groupe de filières nécessitant des examens unifiés. Le paiement de la participation doit être effectué sur le compte courant de chaque université ou de l’administration générale des études technologiques, indiqué sur la carte de candidature.

Chaque concours de réorientation comprend deux ou trois épreuves liées aux programmes officiels de la quatrième année de l’enseignement secondaire. Le nombre et le type d’épreuves, ainsi que les dates de leur passation, sont annoncés à l’avance pour chaque concours, et les sujets des épreuves sont spécifiques à la spécialité concernée. Il est également envisagé de permettre ou non la tenue d’épreuves spéciales pour les concours de réorientation en fonction des caractéristiques de chaque filière. Les étudiants seront informés à l’avance de cette possibilité avant la passation des épreuves.

Les candidats réussissant les épreuves spéciales de la filière seront admis dans les départements nécessitant des examens particuliers pour cette filière. Les étudiants seront acceptés dans les filières nécessitant des examens après avoir réussi les épreuves spécifiques du département.