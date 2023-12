Bizerte : Saisie de 10 tonnes de produits alimentaires lors d’une opération de contrôle

Lors d’une opération de contrôle régionale menée par le comité régional de surveillance des prix, de lutte contre la contrebande et le commerce parallèle à Bizerte, 10 tonnes de denrées alimentaires et 310 kg de produits alimentaires divers tels que le riz et la semoule ont été saisis, ainsi que 155 boîtes de tabac, 199 chocolats d’origine inconnue et 18 litres de jus, selon Sami Al-Bajawi, directeur régional du commerce à Bizerte.

La même source a précisé, dans une déclaration à l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP), que l’opération a été menée par 6 équipes de surveillance relevant de la direction régionale du commerce à Bizerte, ainsi que l’unité de la police municipale et ses équipes locales, et l’Agence régionale de sécurité sanitaire des produits alimentaires, en collaboration avec les autorités sécuritaires. Les zones ciblées étaient principalement le centre-ville de Bizerte, Menzel Jemil et Menzel Abderrahman.

Au cours de cette opération, plus de 20 infractions ont été constatées, principalement liées à l’absence d’affichage des prix, à la dissimulation de marchandises et à la pratique de prix excessifs.

Il convient de noter que cette opération conjointe se poursuivra dans les prochains jours pour couvrir différentes régions de la région, selon la même source.