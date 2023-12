ATIDE : dévoile des irrégularités dans le processus électoral des municipales tunisiennes

L’association tunisienne pour l’intégrité et la démocratie des élections, connue sous le nom d’« Atide », a rapporté dans son troisième rapport sur le déroulement du processus électoral des élections municipales du dimanche 24 décembre 2023 que le processus de vote a été marqué par une lenteur dans différents bureaux de vote ainsi qu’une disparité dans la participation entre les différentes circonscriptions électorales.

Par ailleurs, ‘Atide’ a enregistré jusqu’à six heures du soir plusieurs violations et infractions de différentes gravités, notamment la poursuite des tentatives d’influencer les électeurs, la violation du silence électoral, et des cas de transport d’électeurs vers les centres de vote par des candidats ou leurs représentants, comme cela a été observé à l’école Al-Jumhuriya à Mazzou, dans le gouvernorat de Kasserine, ainsi qu’au centre de vote Al-Shawashia à Zaghouan.

En outre, l’association a relevé des violations du silence électoral et des tentatives d’influencer les électeurs de la part de représentants de candidats et de candidates dans des écoles telles que Hay Al-Nasim à Medenine Est, Al-Jumhuriya à Mazzou, à Kasserine, Al-Bashirah et Bourguiba à Kalaat Al-Andalous, à Sousse, ainsi que Saida à Haddada, à Monastir.

Enfin, ‘Atide’ a également signalé des irrégularités concernant le refus d’un électeur de voter sous prétexte qu’il présentait un passeport périmé au bureau de vote de Shabao à Wadi Al-Layl, dans le gouvernorat de Manouba, ce qui met en lumière les lacunes dans la formation de certains membres de la commission électorale.