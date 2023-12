Voici les points de vente du ministère du Commerce pour l’huile d’olive à 15 dinars

Le ministère du Commerce et du Développement des Exportations a annoncé la promotion de l’huile d’olive vierge extra à 15 dinars le litre, au siège de la société de viande à El Wardia. Cette promotion vise à faciliter l’accès des consommateurs à cette huile d’olive.

Cette décision fait suite à une réunion entre les ministères de l’Agriculture, du Commerce, et les recommandations du président de la République, Kaïs Saïed. Les deux ministères ont convenu de mettre à disposition une quantité de 10 500 tonnes d’huile d’olive extra vierge conditionnée en bouteilles d’un litre, distribuée sur tout le territoire national via les circuits commerciaux habituels, à un prix préférentiel de 15 dinars le litre, à partir du 15 décembre 2023.

Cela a été annoncé dans un communiqué conjoint des deux ministères daté du 2 décembre 2023, à la suite de réunions de travail au siège du ministère de l’Agriculture, des Ressources en Eau et de la Pêche, avec une délégation de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat en présence de représentants des ministères concernés (Agriculture, Ressources en Eau et Pêche, Commerce et Développement des Exportations, et Finances).