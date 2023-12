Mise en garde du ministère de l’Intérieur : vents intenses en Tunisie, conseils pour une conduite sécurisée

La ministère de l’Intérieur a appelé les usagers de la route à prendre les précautions nécessaires en raison de vents forts dans différents gouvernorats du pays. Dans un communiqué diffusé ce samedi soir, le ministère a souligné l’importance d’ajuster sa vitesse, de maintenir une distance de sécurité et de rester sur la voie de droite. Il a également recommandé de ne pas surcharger les véhicules avec des objets ou des bagages qui pourraient entraver la capacité de contrôle du conducteur.

Le ministère a insisté sur la nécessité de bien fixer les conteneurs et les trappes en utilisant des sangles pour les poids lourds. Il a assuré que toutes les ressources matérielles et humaines nécessaires étaient mobilisées pour guider et aider les usagers de la route. En cas de besoin, il a rappelé les numéros d’urgence suivants : la police nationale (197), la garde nationale (193), la protection civile (198), le centre national de guidance de la garde nationale (71.680.448), et la direction de la police de la circulation (71.343.201). L’Institut national de la météorologie a annoncé dans un bulletin de suivi que des vents forts souffleraient du secteur ouest, du nord-est et des hauteurs dans la nuit de samedi, atteignant entre 40 et 60 km/h, avec des rafales atteignant 80 km/h, et modérés de 20 à 40 km/h dans les autres régions.