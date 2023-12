Recrutement d’enseignants contractuels et d’agents d’encadrement au profit de l’Ecole Internationale de Tunis

Le ministère de l’éducation envisage de sélectionner des enseignants contractuels pour pourvoir les postes vacants, parmi les suppléants qui ont exercé dans les collèges et qui sont titulaires d’une licence ou d’une maîtrise.

Le ministère a indiqué dans un communiqué que les spécialités demandées sont le français (02), les mathématiques (02), l’histoire et la géographie (02), l’anglais (01), les sciences de la vie et de la terre (01), les sciences physiques (01), l’éducation technique (01), l’arabe (01) et l’éducation civique (01).

Le ministère compte, également, recruter des contractuels au profit de l’Ecole Internationale de Tunis pour encadrer et accompagner les élèves parmi les titulaires d’une licence ou d’une maîtrise dans les spécialités enfance et animation (02), informatique (02), arts (02) et documentation (02).

Les candidats à ces postes sont appelés à s’inscrire à distance via le site du ministère de l’éducation www.edunet.tn pendant la période comprise entre le 22 décembre 2023 et le 2 janvier 2024. Les demandes doivent, impérativement, être déposées au bureau d’ordre de l’école internationale de Tunis au plus tard le 5 janvier 2024.