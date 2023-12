4 universités Tunisiennes parmi les 40 meilleures universités arabes

Les universités de Sfax, de Tunis- El Manar, de Monastir et de Sousse ont été classées parmi les 40 meilleures universités arabes sur un total de 115 universités dans le nouveau classement des universités arabes “Ranking arabe des universités”.

Ce nouveau classement a été publié le 21 décembre 2023 par l’union des universités arabes.

L’université de Sfax a été classée au 8e rang dans ce classement et l’université Tunis- El Manar a occupé la 12e place alors que l’université de Monastir s’est positionnée au 3e rang et l’Université de Sousse à la 40e place.

L’université du Roi Saoud en Arabie Saoudite a décroché la première place, suivie de l’université du Caire à la 2e position, puis l’université des émirats arabes unis qui a été classée au 3e rang, alors que l’université El Yarmouk en Syrie a occupé la dernière place.

A noter que le classement arabe des universités est basé sur 4 indicateurs de performance à savoir l’enseignement, la recherche scientifique, l’innovation et le leadership, la coopération internationale et locale et le service social.

A cette occasion, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a, dans un communiqué, a félicité les présidents d’universités, les doyens, les directeurs, les enseignants, les chercheurs, le personnel administratif et les étudiants.

Il a loué les efforts déployés en vue d’améliorer le classement des universités tunisiennes dans les classements arabes et internationaux et de promouvoir les secteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.