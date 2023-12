L’Institut national de la météorologie a annoncé que vendredi soir marque le solstice d’hiver dans l’hémisphère nord de la Terre.

Cette nuit-là, la durée de la nuit est la plus longue de l’année, tandis que le jour est le plus court. De plus, le soleil atteint son point le plus bas à midi. Cela signifie que la nuit de vendredi à samedi est la plus longue de l’année.