Tunisie : Un enfant blessé par une mine, le gouvernement prend des mesures

Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a indiqué que le commissariat régional de la femme et de la famille à Kasserine s’est engagée à faire le suivi de la situation d’un enfant qui a été blessé dimanche dernier, suite à l’explosion d’une mine dans la localité de Bir Hamouda (délégation de Hassi Elférid) et à mettre en place un plan d’intervention d’urgence pour fournir les soins psychologiques et sociaux à cet enfant et à sa famille.

Dans ce contexte, il a été décidé d’effectuer une consultation pour faire bénéficier la famille de l’enfant d’une source de revenu adaptée à sa situation et aux spécificités de la région, selon un communiqué publié jeudi par le ministère.

Par ailleurs, les frères de la victime ont été inclus dans le programme de placement familial qui leur permettra de bénéficier d’une aide financière et d’un soutien scolaire et social à partir de l’année 2024.

Une quantité de vêtements a été remise aux enfants par le centre intégré de la jeunesse et de l’enfance de Kasserine, alors que l’association tunisienne des villages SOS a fourni des aides alimentaires et des couvertures en laine. Une étude sera élaborée pour examiner les moyens permettant de réhabiliter le domicile familial.

De son côté la commission régionale de solidarité sociale s’est engagée à fournir des aides en nature et financières à la famille de l’enfant et à leur remettre la carte de soins gratuite et l’allocation destinée aux familles démunies.

Il convient de noter que l’état de santé de l’enfant âgé de 14 ans est stable après avoir quitté l’hôpital régional de Kasserine et rejoint son domicile.

A rappeler qu’une mine a explosé blessant un enfant, alors qu’il ramassait de l’alfa avec sa mère à Jbel Salloum situé à proximité du domicile familial.