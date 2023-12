Classement arabe des universités 2023 : 4 universités tunisiennes dans le top 40

Suite à la publication du nouveau classement arabe des universités “Ranking Arabe des Universités 2023” par l’Union des Universités Arabes le 21 décembre 2023, plusieurs universités tunisiennes ont réussi à obtenir des résultats remarquables. En effet, quatre universités tunisiennes ont été classées parmi les 40 meilleures universités arabes sur un total de 115 universités. Il s’agit de l’Université de Sfax, l’Université de Tunis El Manar, l’Université de Monastir et l’Université de Sousse.

À cette occasion, le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a exprimé ses remerciements aux présidents d’université, aux doyens, aux directeurs, aux enseignants, aux chercheurs, au personnel administratif et aux étudiants pour leurs efforts visant à améliorer le classement des universités tunisiennes dans les classements arabes et mondiaux, ainsi que pour leur travail en vue du développement du système d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.