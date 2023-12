TLScontact ouvre un nouveau centre de visas à Tunis pour la France, l’Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni

La société TLScontact a annoncé le changement de son adresse et l’ouverture de son nouveau centre de visas pour la France, l’Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni à Tunis, dans le bâtiment Al Mageda, rue Warqa Al Gaigeb, au bord du lac 2, depuis le 27 novembre dernier. La cérémonie officielle d’ouverture a eu lieu le 19 décembre 2023, sous la supervision de M. Bassam Al-Missawi, directeur de la région du Maghreb arabe de TLScontact, en présence d’ambassadeurs, de consuls et de représentants de diverses missions diplomatiques concernées.

Ce nouveau centre, le deuxième à être ouvert après celui de Sfax au niveau national depuis novembre 2023, vise à être plus innovant et moderne, reflétant ainsi la volonté de l’entreprise d’améliorer l’expérience client et de garantir un service personnalisé et de qualité pour les demandeurs de visas tunisiens. Pour assurer le confort des demandeurs de visas et du personnel, chaque détail a été étudié à travers la conception d’un espace moderne et innovant s’étendant sur plus de 2500 mètres carrés. À l’image du centre de Sfax, ouvert le 15 novembre 2023, le nouveau centre TLScontact à Tunis a été conçu selon les dernières normes en matière de technologie et de design, marquant ainsi une nouvelle orientation pour l’ensemble du groupe à l’échelle mondiale.

Dans le souci d’être plus respectueuse de l’environnement, l’entreprise a adopté une approche écologique, avec des normes plus conscientes de l’environnement, telles que des panneaux durables, l’utilisation d’écrans au lieu d’autocollants, des lampes LED, des robinets à détection automatique et des climatiseurs respectueux de l’environnement, ainsi que l’utilisation de matériaux locaux et naturels. Forte de sa présence en Tunisie depuis plus de dix ans, TLScontact fait aujourd’hui de Tunis son plus grand centre dans le monde, visant à être une vitrine principale pour le groupe et ses clients gouvernementaux en Tunisie.

Dans ce contexte, Bassam Al-Missawi, directeur de la région du Maghreb arabe de TLScontact, a déclaré : “Nous sommes heureux d’annoncer l’ouverture de ce nouveau centre en présence de nos clients gouvernementaux et de nos invités. Au nom de TLScontact, je tiens à exprimer notre profonde gratitude à nos équipes et à nos partenaires pour tous les efforts et le travail qu’ils ont fournis ces derniers temps pour réussir ce projet en seulement cinq mois. Je remercie également nos clients gouvernementaux pour leur confiance.