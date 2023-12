Ligue 2 (11e j.) : Jendouba Sport-JS Omrane dos-à-dos, le CS Hammam-lif en profite

Jendouba Sport, leader de la poule A, et la JS Omrane, dauphin, se sont renvoyés dos-à-dos (2-2), dans le choc de la 11e journée de la Ligue 2 du football professionnel, disputée samedi.

La JS Omrane (22 points), en déplacement à Jendouba, a en effet arraché l’égalisation dans les arrêts du jeu grâce à un but de Ali Marchaoui (90+5) parvenant à maintenir la pression sur le leader (23 points) avec toujours un point d’écart les séparant.

Jendouba Sport a pourtant entamé le chassé-croisé en ouvrant la marque dès la 16e par Oussema Ben Mliha. Les visiteurs ont égalisé à la 39e par Ahmed Béji, puis les locaux ont repris l’avantage à la 51e par Mohamed Ali Mejri, avant que Ali Marchaoui ne rétablisse l’égalité dans le temps additionnel.

Un nul qui profite certainement au CS Hammam-lif, vainqueur à domicile de son voisin, le SC Ben Arous (2-) pour s’approcher du duo de tête (20 points), mais pas pour les visiteurs qui restent toujours derniers (6 points).

Les résultats

POULE A

Samedi

A Jendouba :

Jendouba Sport – JS Omrane 2-2

A Hammam-Sousse :

ES Hammam-Sousse – CS Msaken 3-2

A Hammam-lif :

CS Hammam-lif – SC Ben Arous 2-0

A Radès :

ES Radès – ASS Oued Ellil 0-0

A L’Ariana :

AS Ariana – CS Korba 0-0

A Kalaa Soghra :

Kalaa Sport – JS Kairouan 2-2

Classement: Pts J

1. Jendouba sport 23 10

2. JS Omrane 22 10

3. CS Hammam-Lif 20 10

4. CS Korba 18 10

5. ES Radès 17 10

6. CS Msaken 15 11

7. ESH Sousse 13 10

8. JS Kairouan 11 10

. AS Ariana 11 10

10. AS Oued Ellil 10 10

11. CS Tabarka 7 10

12. Kalaa sport 6 10

. SC Ben Arous 6 11

POULE B

Dimanche 17 décembre

A Médenine :

O. Médenine – ES Zarzis

A Sfax 2 mars :

CO Kerkennah – ES Jerba

A Bir Lahfay :

O.Sidi Bouzid – AS Gabès

A Gabès :

S. Gabésien – AS Jelma

A Tataouine :

ES Rogba – CS Chebba

A Réjiche :

AS Réjiche – EM Mahdia

Classement: Pts J

1. AS Gabès 21 9

. CS Chebba 21 10

3. ES Zarzis 20 9

4. ES Jerba 14 9

5. S Gabésien 13 9

. ES Rogba 13 9

. SC Moknine 13 10

8. EM Mahdia 10 9

9. O Médenine 9 9

. EOS Bouzid 9 9

11. AS Jelma 8 10

12. CO Kerkennah 5 9

13. AS Réjiche 2 9