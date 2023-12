Fin d’une époque : Guy Marchand, célèbre interprète de Nestor Burma, nous quitte

La France pleure aujourd’hui la perte de l’acteur et chanteur Guy Marchand, décédé ce vendredi 15 décembre 2023 à l’âge de 86 ans. Connu pour son rôle emblématique du détective Nestor Burma à la télévision pendant plus d’une décennie, de 1991 à 2003, Marchand a laissé une marque indélébile dans l’univers du cinéma français, avec une filmographie riche s’étendant de 1970 jusqu’à cette année.

Il a notamment brillé dans des films marquants tels que “Les sous-doués en vacances” et a également participé à de nombreux téléfilms. En plus de sa carrière d’acteur, Guy Marchand était un artiste polyvalent, s’illustrant en tant que chanteur, musicien et écrivain, laissant derrière lui un héritage artistique varié et apprécié.