Les complexes de l’enfance abritent des rencontres-débat périodiques avec les enfants à partir des vacances d’hiver

La Direction générale de l’enfance, relevant du ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, organisera des forums et des rencontres débats périodiques avec les enfants au sein des complexes de l’enfance, à partir des vacances d’hiver de l’année scolaire en cours, selon un communiqué publié par le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes agées.

Lors d’une séance de travail avec les cadres de la direction générale de l’enfance consacrée à l’examen des moyens permettant d’améliorer la qualité des services des complexes de l’enfance, la ministre de la famille, Amel Belhaj Moussa, a souligné l’impératif d’approfondir la réflexion autour des préoccupations et des attentes des enfants au cours de ces rencontres, précise le communiqué.

Elle a souligné la nécessité d’achever la connexion de tous les complexes pour enfants répartis dans les différents gouvernorats de la République au réseau de l’Internet avant la fin de cette année, appelant à accélérer l’ouverture du complexe de l’enfance de la ville de Marsa (gouvernorat de Tunis) au début de l’année 2024.

Elle a également appelé à la création de salles de lecture au profit des enfants bénéficiant des services de ces complexes et à les doter d’ouvrages, de références et d’encyclopédies scientifiques en coordination avec le ministère de la Culture afin d’inciter les enfants à lire et enrichir leurs connaissances et aptitudes linguistiques.

Le ministère a rappelé que le nombre des complexes de l’enfance répartis dans les différents gouvernorats de la République s’élève à 105 complexes, indiquant que le nombre d’enfants bénéficiant de leurs services atteint 5734 enfants.