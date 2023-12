Le ministère de l’éducation organise les 16, 17 et 18 décembre courant la deuxième édition du prix de l’enseignant innovant à l’institut des métiers de l’éducation à Korba (gouvernorat de Nabeul) alors que la ville de Kerkennah abrite le 20 décembre 2023 la rencontre nationale sur la photographie et le cinéma en milieu scolaire.

Cette manifestation a pour objectif de développer l’esprit de créativité chez les enseignants dans les cycles du collège et de l’enseignement secondaire dans les différentes disciplines littéraires, artistiques, scientifiques et techniques.

Une commission chargée de l’organisation de cette manifestation avait reçu 180 candidatures de tous les commissariats régionaux de l’éducation, dont 50 ont été sélectionnées.

Trois prix qui consistent en des sommes d’argent seront attribués aux trois premières œuvres lauréates dans les domaines de la musique, du théâtre, de la littérature, des arts plastiques et des innovations scientifiques et technologiques.

Par ailleurs la ville de Kerkennah abrite les 20,21 et 22 décembre 2023 la rencontre nationale sur la photographie et le cinéma en milieu scolaire, qui est organisée par la direction générale des collèges et de l’enseignement secondaire.

Il s’agit d’une manifestation éducative et culturelle visant à développer les sens de l’innovation et de la création chez les élèves dans les domaines de la photographie, du cinéma, de l’écriture du scénario et de l’utilisation des technologies modernes.

Cette rencontre comporte également des compétitions de films de fiction et de films documentaires, une exposition de photographie et des ateliers de montage, de scénarios, de spot de sensibilisation et de courts métrages.

Un jury composé de spécialistes et d’experts en photographie et des cinéastes remettra les différents prix aux lauréats.