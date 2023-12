Le nombre des cas d’atteinte au VIH/Sida est passé à 7100 en Tunisie

Le directeur du bureau de Tunis “avocats sans frontières” Rami Khouili a indiqué jeudi que le nombre des cas d’atteinte au virus de l’immunodéficience, “VIH-Sida” est passé, au cours de l’année 2022, à près de 7100 dont seulement 26 pc ont suivi un traitement.

Il a déclaré à la TAP en marge d’une conférence nationale ayant pour thème ” VIH- Sida et les droits des populations vulnérables: vers une approche inclusive” que le nombre des nouveaux cas d’atteinte par le sida s’est stabilisé jusqu’à l’année 2010 avec 70 nouveaux cas par an, néanmoins a-t-il dit, ce chiffre a augmenté en 2020 pour atteindre 150 cas par an.

Khouili a signalé la baisse des cas de contaminations par ce virus dans la plupart des pays dans le monde à l’exception des pays d’Afrique du nord et du moyen orient, selon les statistiques établies à l’échelle mondiale.

Il a appelé à la nécessité d’introduire des réformes au niveau des législations répressives incriminant les personnes exposées à cette maladie, qui sont également victimes d’exclusion et de marginalisation et font face aux difficultés d’accès à l’information, aux soins et à l’intégration sociale.

De son côté, le représentant de l’organisation internationale du droit du développement en Tunisie Ahmed Shehata a précisé qu’un grand nombre d’organisations de la société civile ont procédé, en collaboration avec des structures gouvernementales, à la formation d’avocats et de magistrats en matière de traitement des procès intentés par des personnes atteintes de VIH-Sida, qui ont été victimes de stigmatisation et de discrimination.

A noter que cette conférence nationale a été organisée à l’initiative d’avocats sans frontières, avec le concours du programme ONUSida, de l’organisation internationale du droit du développement et de l’office national de la famille et de la population et ce, dans le cadre du programme du fonds mondial de lutte contre le sida, la Tuberculose et le paludisme.