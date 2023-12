Arrestation d’un jeune homme ayant commis des agressions à main armée… voici les détails.

La brigade de police judiciaire de Ksar Hellal a arrêté hier un jeune homme né en 2000 et ayant des antécédents judiciaires pour vol et braquage à main armée et au gaz lacrymogène. Il a été arrêté en flagrant délit de braquage et de vol d’une motocyclette à un citoyen dans la région de Saïda, dans la province de Monastir.

Selon un responsable de la police cité par la radio Diwan FM, le suspect a attaqué les agents de police avec un couteau lors de son arrestation. Il ajoute que quatre citoyens ont été victimes de vols et l’ont identifié, ce qui laisse penser qu’il a commis plus de huit vols de motos dans la région.

La Cour d’appel de Monastir a autorisé son placement en détention provisoire pour vol avec violence, usage d’une arme blanche et agression contre les forces de l’ordre.