Yassine Bounou en lice pour le titre de meilleur gardien mondial

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a dévoilé aujourd’hui, mardi 12 décembre 2023, la liste finale des candidats pour les prix The Best dans les catégories du meilleur gardien et de la meilleure gardienne pour l’année 2023, en vue de la prochaine cérémonie des Awards The Best organisée par la FIFA.

Les trois nominés pour le prix du meilleur gardien (par ordre alphabétique), on retrouve Yassine Bounou (de l’équipe nationale marocaine | FC Séville), Thibaut Courtois (de l’équipe nationale belge | Real Madrid), et Ederson (de l’équipe nationale brésilienne | Manchester City).

Ces prix seront décernés aux gardiens et gardiennes ayant brillé le plus durant l’année, selon le vote d’un comité de juges international composé de quatre catégories : les entraîneurs actuels des équipes nationales masculines et féminines (un représentant de chaque équipe), le capitaine de chaque équipe nationale, un journaliste spécialisé de chaque pays ou territoire représenté par une équipe nationale, et les fans de football ayant un compte sur FIFA.com.

Les gagnants de toutes les catégories pour l’année 2023 seront annoncés lors d’une cérémonie spéciale des Awards The Best de la FIFA qui se tiendra à Londres le 15 janvier 2024. Ce sera la troisième fois que cet événement prestigieux du football se déroulera à Londres, qui a déjà accueilli l’événement en 2017 et 2018.