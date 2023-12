Kais Saied reçoit la ministre de la Justice

“Au cours de l’après-midi d’aujourd’hui, le président de la République, Kaïs Saïed, a rencontré la ministre de la Justice, Leïla Jaffel, selon un communiqué émis par la présidence de la République. Cette rencontre a abordé plusieurs points, dont l’urgence de parvenir à des décisions finales dans un délai raisonnable concernant diverses affaires en suspens depuis plus d’une décennie, souvent retardées par des excuses infondées.

Parmi ces affaires, citons les assassinats des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, ainsi que d’autres liées à l’assassinat de plusieurs de nos vaillants soldats en juillet 2013, ou encore divers crimes qui n’ont atteint le stade d’appel que dix ans plus tard, et pourraient prendre encore dix ans de plus en cas de pourvoi en cassation suivi d’un renvoi à la cour d’appel.

Le président de la République a souligné que le peuple tunisien a le droit de connaître la vérité et de demander des comptes à tous ceux qui ont commis des méfaits à son encontre, que ce soit avant ou après le 17 décembre 2010.

Au cours de cette réunion, le président a également abordé le projet de révision de l’article 411 du Code de commerce, ainsi que le projet de révision du décret relatif à la conciliation pénale dans les meilleurs délais. L’objectif de ces révisions est de parvenir à des accords de conciliation permettant de récupérer les fonds du peuple. Celui qui se conforme à ces accords retrouvera sa liberté d’action dans le respect de la loi.”