Interruption d’eau en Tunisie : 4 gouvernorats affectés

La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) a signalé des perturbations et une interruption de l’approvisionnement en eau dans les gouvernorats de Tunis, Zaghouan, Nabeul, et dans toutes les délégations de Ben Arous depuis plus de 24 heures.

Cette coupure, prévue à partir de 10 heures du matin le mercredi 13 décembre 2023, touche plusieurs quartiers de ces régions et est due à des travaux de réparation suite à une panne survenue sur le canal principal d’approvisionnement en eau vers la banlieue sud de la capitale au niveau de la Place des Martyrs. La réapprovisionnement en eau devrait progressivement reprendre à partir de midi le jeudi 14 décembre 2023 après la fin des travaux.