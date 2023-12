Refus américain de cessez-le-feu : Blinken pointe la nécessité de vaincre le Hamas

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a déclaré que les États-Unis s’opposent à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, affirmant qu’à moins que le mouvement Hamas ne soit vaincu, il sera impossible de résoudre les problèmes persistants. Dans une interview avec ABC, Blinken a souligné que tant que le Hamas reste actif et capable de lancer de nouvelles attaques, cela ne ferait qu’entretenir le conflit.

Les États-Unis ont appelé à une trêve humanitaire à court terme pour faciliter l’échange de prisonniers et la livraison d’aides, tout en laissant entendre que la guerre pourrait prendre fin “demain” si le Hamas se rendait. Auparavant, les États-Unis avaient utilisé leur droit de veto contre une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU appelant à un cessez-le-feu à Gaza. Cette guerre, menée par l’occupation israélienne depuis plus de deux mois, a déjà causé la mort d’au moins 17 700 Palestiniens et blessé près de 49 000 personnes. Les Nations unies ont qualifié la situation humanitaire à Gaza de terrible et extrêmement difficile, appelant Israël à éviter d’aggraver la catastrophe humanitaire dans la région.