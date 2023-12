Lutte – Championnats arabes (lutte greco-romaine) : 8 médailles dont 2 or pour la Tunisie

La sélection tunisienne de lutte gréco-romaine a remporté 8 médailles (2 or et 6 bronze), samedi, à l’occasion de la deuxième et dernière journée des championnats arabes de lutte organisés à Baghdad, permettant à la Tunisie de terminer deuxième derrière l’Irak avec un total de 12 médailles (3 or, 2 argent et 7 bronze).

Les deux médailles d’or ont été l’oeuvre de Sami Slama (77 kg) et Hakim Trabelsi (87 kg) tandis que les médailles de bronze sont revenues à Adem Lamloum (55 kg), Yassine Hakiri (60 kg), Oussama Nasr (67 kg), Belhassan Azaouzi (82 kg), Imed Kdidi (92 kg) et Hamza Rahmani (125 kg).

Lors des épreuves de lutte libre, disputées vendredi, les lutteurs tunisiens ont décroché une médaille d’or par Kheireddine Ben Tlili (74 kg), 2 argent par Hamza Rahmani (125 kg) et Khalil Barkouti (57 kg) et une de bronze par Sabri Mnasria (92 kg).

Les lutteurs tunisiens disputeront en mars prochain à Alexandrie les Championnats d’Afrique des nations (14 au 19 mars) suivis du Tournoi de Qualification Olympique pour Paris-2024 (22-24 mars).