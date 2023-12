Elections municipales -Beja : Les candidats de deux imadas de Bir Touta et Faden Souk présentent leurs programmes électoraux

Les candidats aux élections municipales des deux imadas de Bir Touta et Faden Souk (délégation de Teboursouk relevant du gouvernorat de Beja) ont promis, dimanche, lors de leurs campagnes électorales, d’œuvrer à résoudre les dossiers des terres domaniales et d’améliorer l’infrastructure de la région.Diplômé, âgé de 33 ans, le candidat Obaïd Al-Maraï, de la imada de Bir Touta, a indiqué, dans une déclaration à l’agence TAP, qu’il œuvrera à assurer le raccordement d’un nombre de régions isolées au réseau de l’eau potable, notamment les régions de Rezakiya, Barika et Baten, et à trouver des postes d’emplois et des sources de revenu pour les familles nécessiteuses.De son côté, le candidat de Bir Touta, Hafedh Marai (ouvrier âgé de 32 ans) a fait savoir qu’il oeuvrera à améliorer l’infrastructure de base, à doter quelques régions de l’eau potable, à approvisionner les agriculteurs en fourrage subventionné et à construire un terrain de football.

Quant au candidat de la circonscription de Bir Touta, Khalil Marai (ouvrier âgé de 31 ans) a affirmé qu’il mettre à la disposition des travailleuses agricoles, des élèves et des étudiants des moyens de transport, soulignant que les habitants de la région trouvent de grandes difficultés pour se déplacer à la ville de Teboursouk, ou vers d’autres villes.Le candidat de la imada de Faden Souk, Salah Hammami (chômeur, âgé de 41 ans) a promis de lancer un programme dédié à l’amélioration de logements, d’œuvrer à créer de nouveaux postes d’emploi, d’assurer une exploitation optimale des richesses naturelles de la région, d’installer un réseau d’éclairage public…

Pour sa part, le deuxième candidat de Faden Souk, Jalal Makni (titulaire d’un diplôme d’ingénieur adjoint âgé de 44 ans) s’est engagé d’exploiter les terres domaniales dans la région pour la création des emplois au profit des jeunes et d’aménager les routes pour faciliter le déplacement des citoyens.Le candidat de Faden Souk, Mahrez Hamila (ouvrier âgé de 30 ans) avec un niveau d’éducation secondaire, a promis, quant à lui, de veiller à développer la région, à raccorder plusieurs zones au réseau de l’approvisionnement en eau potable, à créer une entreprise citoyenne qui sera chargée de gérer les terres domaniales, afin de créer des emplois au profit des chômeurs.