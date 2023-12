Béjà : Les candidats à la circonscription d’El Maagoula ” promettent d’aménager la zone industrielle et de promouvoir l’éducation et les associations

Les candidats au Conseil local de Béjà-sud relevant de la circonscription électorale d’El Maagoula ont promis d’aménager la zone industrielle, de solutionner les problèmes des établissements éducatifs et d’activer le rôle des associations.

Le candidat d’El Maagoula, Rachid El Amdouni, inspecteur principal et doctorant (53 ans) a choisi pour slogan “El Maagoula veut, El Maagoula mérite”. Il a déclaré à l’Agence Tap que son programme s’inspire des besoins réels d’El Maagoula, s’engageant à oeuvrer à l’aménagement de la zone industrielle pour attirer les investisseurs, créer un centre commercial et des sociétés citoyennes étant donné qu’il existe des terres domaniales non exploitées.

Il vise également la réouverture de l’école primaire de la région et la création d’un lycée et d’un complexe sportif pour encadrer les jeunes de la région.

De son côté, le candidat à la même circonscription électorale, Nabil Habbachi (36 ans) diplômé en chimie et qui travaille comme taxiste, a indiqué que son métier lui permet d’être en contact permanent avec les citoyens et de connaître leurs préoccupations.

Habbachi a déclaré qu’il entend donner la priorité à la zone industrielle dans l’activité du prochain conseil local outre la réouverture de l’école d’El Maagoula et l’aménagement de la maison de jeunes en la dotant de jeux électroniques.

Le troisième cadidat d’El Maagoula, Mejdi El Ayari (43 ans) qui a poursuivi ses études jusqu’à la 2ème année de l’enseignement supérieur (études de droit), possède une librairie. Il a déclaré à l’Agence TAP, qu’il oeuvrerait à développer les activités sportives et à promouvoie le rôle des associations qui s’occupent des personnes âgées, outre la création d’un lycée et l’aménagement de zones vertes au centre ville d’El Maagoula.