Tunisie : sensibilisation des enfants aux droits de l’enfant et à la lutte contre la violence

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a organisé une série de diverses manifestations régionales de sensibilisation à l’occasion de la célébration du Mois de la protection de l’enfance du 20 novembre au 20 décembre 2023 ayant pour slogan ” Il Grandira et n’oubliera pas “, selon un communiqué publié par le département.

Les activités des délégations régionales de la femme et de la famille à Sfax, Bizerte, Manouba, Jendouba, Kef, Nabeul, Gafsa, Sidi Bouzid et Monastir ont été variées entre des séances de sensibilisation, d’éducation, des journées de formation, des démonstrations et des animations pour enfants sur les droits de l’enfant, la lutte contre la violence à l’égard des enfants, la sensibilisation aux comportements à risque, les méthodes éducatives alternatives aux punitions corporelles et la sensibilisation aux dangers de l’addiction. Un certain nombre de spécialistes et d’intervenants dans le domaine de l’enfance y ont participé.

A noter que ces différentes manifestations de sensibilisation se poursuivent encore dans différentes régions jusqu’à la fin du Mois de la Protection de l’Enfance.

Il est à noter que la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, avait annoncé le 20 novembre dernier, à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, le lancement du Mois de la protection de l’enfance et le lancement d’une campagne nationale de communication pour lutter contre la violence contre les enfants ayant pour slogan ” Il Grandira et n’oubliera pas “.