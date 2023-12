Tunisie : 517.351 participants à la consultation sur la réforme de l’éducation

Le nombre de participants à la consultation nationale sur la réforme du système éducatif a atteint, hier vendredi 9 décembre, 517.351 participants, dont la majorité sont des enfants, contre un faible taux de participation des jeunes de plus de 20 ans.

La catégorie des enfants âgés de 12 à 15 ans représente le pourcentage le plus élevé de participants, atteignant 29,1%, tandis que le pourcentage de jeunes de plus de 20 à 30 ans n’a pas dépassé 4,3%.

La tranche d’âge entre 16 et 20 ans occupe la deuxième place en termes de taux de participation, atteignant 22,7%, suivie par la tranche d’âge entre 41 et 65 ans, avec 20,2 %, et 13,5 % pour les enfants de moins de 12 ans.

Le taux de participation est de 1,4 % pour les personnes âgées de 66 ans et plus, contre 8,7 % pour la tranche d’âge entre 31 et 40 ans.

Il convient de noter que le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfant et des Personnes âgées a déclaré dans un communiqué que les enfants et les parents qui souhaitent participer à la consultation nationale sur la réforme de l’éducation peuvent se rendre au Centre national de l’informatique pour l’enfant et aux autres centres régionaux dans les différents gouvernorats de la République, ouverts chaque semaine jusqu’au 15 décembre 2023, même les vendredis, samedis et dimanches en double séance de 9h à midi et de 14h à 17h.