Météo : Perturbations anticipées et une baisse des températures dans ces pays à partir de samedi soir

Le Centre arabe pour le climat a annoncé qu’à partir de la nuit de samedi prochain, la Jordanie, la Palestine, la Syrie, le Liban et le nord de l’Égypte devraient être touchés par un système dépressionnaire rapide accompagné d’une forte baisse des températures et de chutes de pluie, tandis que les terres irakiennes et le nord de l’Arabie saoudite devraient être touchées par une instabilité météorologique et des pluies orageuses.

Le Centre a déclaré dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook qu’un nouveau système dépressionnaire froid devrait être enregistré, tandis que la Tunisie, l’Algérie et la Libye devraient être touchées par un système dépressionnaire froid et pluvieux abondant la nuit de samedi.