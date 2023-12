LDC – Etoile du Sahel : On n’a pas d’autres choix que la victoire (Imed Ben Younes)

L’entraîneur de l’Etoile du Sahel, Imed Ben Younes, a affirmé que son équipe n’a pas d’autres choix que la victoire, vendredi, face à Al Hilal du Soudan après les deux décevantes sorties, à l’occasion de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football (groupe C).

Lors d’un point de presse organisé, à la salle des conférences du stade Hammadi Agrebi de Radès, à la veille du match prévu vendredi à 20h00, que “le staff technique étoilé a mis l’accent sur le volet mental et psychologique pour surmonter l’échec de la dernière journée face à Petro Atletico et faire une réaction qui rassurerait les supporters”.

Il a estimé que le match de vendredi face à Al Hilal soudanais sera un match de coupe qu’on doit absolument remporter tandis que les joueurs doivent savoir exploiter positivement la pression qui pèse sur eux pour relever le défi, même si cette confrontation s’annonce équilibrée compte tenu de la valeur de l’adversaire.

“Je ne pense pas que le match sera pire que celui de Petro Atletico”, a-t-il lancé.

“Nous avons beaucoup travaillé sur l’attaque et les actions offensives, afin de donner plus d’efficacité à ce compartiment”, a ajouté Ben Younes affirmant qu’il fait beaucoup confiance à ses joueurs et compte sur leurs potentiels et leur force de caractère pour le remporter.

Le coach étoilé a par ailleurs estimé que jouer en dehors du stade olympique de Sousse n’a plus d’incidence sur le rendement de l’équipe, ajoutant que “l’essentiel c’est de remporter la victoire et d’exploiter le points faibles de l’adversaire”.

De son côté, le joueur étoilé Mohamed Adem Ouertani a indiqué que tous les joueurs de l’équipe ne parlaient que des deux précédentes défaites et ne pensaient qu’à la victoire lors du prochain match pour se relancer dans la course pour une place en quart de finale.

“J’espère que l’efficacité offensive sera du rendez-vous”, a-t-il ajouté avant de conclure : “Nous nous sommes jurés de faire de notre mieux pour nous rattraper”.