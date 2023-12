Évolution démographique en Tunisie : taux de natalité en chute libre

Au cours des années 2017 à 2021, la Tunisie a enregistré une importante baisse du nombre de naissances dans différentes régions du pays, avec un recul dépassant les 23 %, selon les données de l’Institut National de la Statistique. La statistique annuelle de la Tunisie indique qu’en 2021, le nombre de naissances a dépassé les 160 000, comparé à plus de 209 000 en 2017.

La directrice des statistiques démographiques à l’Institut National de la Statistique, Houda Bouhlel, a souligné dans l’émission “Sabah Al Nas” aujourd’hui, mercredi 6 décembre 2023, que ce chiffre est préoccupant et a un impact sur le renouvellement de la société tunisienne en termes de densité démographique. Elle a également considéré que ce recul reflète une situation sociale, culturelle, économique et une évolution de la mentalité de la société, ajoutant que “cela est plus lié au facteur du mariage et à l’âge des femmes mariées… récemment, en Tunisie, nous avons observé une baisse du taux de mariage, soit en raison de la situation économique, soit par choix individuel… Le mariage n’est plus une priorité pour les femmes et le taux de fécondité a baissé au cours des dernières années.”

Elle a également ajouté que “certes, il y a aussi un facteur économique en termes de coût de l’enfant… Il y a une certaine culture adoptée dans notre société… La baisse des naissances reflète une culture qui a changé chez les Tunisiens et des choix qui ont été faits.”