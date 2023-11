Tunisie : Ouverture d’une enquête contre Borhen Bsaies et Dalila Msaddek

L’animateur de télévision Borhen Bsaies a déclaré jeudi 30 novembre 2023 qu’il était visé par une enquête dans le cadre de l’affaire dans laquelle l’avocate Dalila Msaddek a été entendue.

Borhen Bsaies a été interviewé par la radio El-Diwan, affirmant que le parquet avait décidé de l’ajouter à la liste des accusés et de lui inculper des charges liées au décret 54 et à la décision judiciaire interdisant d’évoquer le dossier de la conspiration, ainsi que d’autres chefs d’accusation.

Il a expliqué que l’émission télévisée avait respecté toutes les lois et décrets et qu’il avait été souligné la nécessité de ne pas aborder les détails des accusations du dossier judiciaire. Il a également indiqué que les journalistes et les animateurs de télévision avaient également été poursuivis, notamment Sonia Dahmani et Zied Hanni, pour des déclarations médiatiques antérieures.