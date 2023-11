Le père d’Ofir Engel, 17 ans, libéré mercredi du Hamas, a déclaré qu’Ofir était revenu en bonne santé, rapporte le journal israelien Haaretz.

Selon Yoav, le père d’Ofir, il est bavard et raconte des détails depuis le moment de l’enlèvement jusqu’au moment où il a été kidnappé par le Hamas.

Yoav a déclaré qu’Ofir se souvient des événements “instant par instant”, et qu’Ofir et les otages Amit Shani et Yossi Sharabi, le père de son partenaire, avec qui il était détenu à Gaza, “ont analysé leur environnement et ont pu comprendre ce qui se passait”. “Ils ont estimé qu’il y avait un cessez-le-feu, ils ont pu le comprendre aux bruits qu’ils ont entendus.”

Yoav dit qu’Ophir lui a dit qu’ils étaient plus inquiets pour leurs parents que pour eux-mêmes.