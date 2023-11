La Tunisie lance une campagne de nettoyage et de réhabilitation des ports et des aéroports

Selon un communiqué publié par le ministère des Transports le mercredi 29 novembre 2023, conformément aux instructions du président de la République et dans le cadre des campagnes de nettoyage et de réhabilitation autorisées par le ministre des Transports, Rabii Majidi, la Société tunisienne de manutention et de transit a repris lesdites campagnes dans tous les ports maritimes commerciaux, et ce afin de mettre en œuvre les mesures recommandées par Majidi lors de ses visites d’inspection à cet effet depuis le mois de novembre 2021, notamment sa visite d’inspection au port de Radès le jeudi 8 décembre 2022.

A l’issue de cette visite, Majidi a recommandé lors d’une réunion de travail tenue le 9 décembre 2022, qui a également réuni le Bureau de la marine marchande et des ports et la Société tunisienne de navigation, la mise en place d’un programme d’action urgent pour rationaliser l’exploitation du port de Radès et améliorer ses indicateurs de performance, ce qui se fera en coordination avec les services des douanes et les services de police des frontières.

Les principales recommandations de cette visite concernaient principalement la rationalisation de l’utilisation des surfaces, l’établissement d’un modèle d’exploitation du port, le retrait des équipements qui ne sont plus utilisés et leur évacuation totale de la zone portuaire, la réalisation de travaux de signalisation des routes et de la zone des quais à l’intérieur et à l’extérieur de la zone portuaire, et l’accélération du transfert des conteneurs à séjour prolongé, notamment le transfert des conteneurs vides vers un espace de 3 hectares en coordination avec les services douaniers, et le transfert des conteneurs pleins de manière continue vers un espace de 5 hectares pour la vente de leurs marchandises conformément aux procédures requises.

Dans un second communiqué, le ministère a également confirmé que, conformément aux instructions du président de la République et dans le cadre des campagnes de nettoyage et de réhabilitation autorisées par Majidi ce mercredi, le Bureau de l’aviation civile et des aéroports a repris les campagnes de nettoyage et de mise en valeur des installations et des espaces intérieurs et adjacents aux aéroports, ce qui s’inscrit dans le cadre des recommandations formulées par Majidi lors de ses visites, dont la dernière remonte au dimanche 12 novembre 2023 à l’aéroport de Tunis-Carthage.