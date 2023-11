AL Azhar : Le partage de la Palestine, le pire souvenir de l’histoire humaine

Aujourd’hui marque une mémoire douloureuse, le souvenir de la partition de la Palestine, qui demeurera parmi les plus sombres et les plus marquants dans l’histoire. Cela survient dans des conditions de douleur et de cruauté extrêmes, endurées et encore subies par le peuple palestinien pendant plus de 50 jours, avec un génocide, un déplacement forcé, le blocage de l’approvisionnement en nourriture, médicaments et eau, la coupure d’électricité et d’Internet, et le ciblage des civils dans les hôpitaux, mosquées, églises et abris pour les déplacés, causant la mort de plus de six mille enfants et cinq mille femmes, souligne le site Youm7.com.

À cette occasion, Al-Azhar renouvelle son engagement envers le peuple palestinien, défendant leur cause et la nôtre, celle des justes dans le monde. Il demande une mise en lumière de la brutalité du régime sioniste occupant, habitué à déposséder la terre et à opprimer ses innocents habitants. Ce régime bafoue les lois, les systèmes et les conventions internationales, restant sourd à toute voix appelant à mettre fin à ces actes criminels contre le peuple palestinien.

Al-Azhar souligne qu’il est temps que tous ceux qui ont une conscience vivante et tous les justes du monde se rassemblent pour mettre fin à la plus longue et la pire occupation de l’histoire récente. Ils doivent redoubler d’efforts pour alléger les souffrances des Palestiniens et établir leur État indépendant avec Jérusalem comme capitale.

Il salue les peuples libres, qu’ils soient juifs, chrétiens, musulmans ou autres, pour exprimer leur rejet catégorique des pratiques du régime sioniste envers les Palestiniens, et appelle à intensifier les efforts pour mettre fin à l’agression, lever le siège, augmenter l’aide humanitaire et prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger et soutenir la légitime résistance du peuple palestinien.